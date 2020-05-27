Москалю стало плохо в прямом эфире. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n138874-eks-glave-zakarpatskoy-oga-moskalu-stalo-ploho-v-pryamom-efire-video.html

Ракурс

Геннадий Москаль, бывший глава Закарпатской областной государственной администрации, в среду, 27 мая, едва ли не потерял сознание во время прямого эфира на одном из украинских телеканалов.

Он участвовал в передаче «Украинский формат» на телеканале NewsOne. В прямом эфире, когда ведущая спросила у Москаля, согласился бы он возглавить какую-то область, экс-чиновник почувствовал недомогание. Сначала он попытался ответить на вопрос, но вскоре замолчал.

Он успел сказать, что не пойдет «к зеленым, в эту команду аферистов». На последующие вопросы ведущих политик ответить уже не смог. На видео видно, что Москаль начал трястись, у него закатились глаза.

СМИ писали о том, что у экс-главы Закарпатской ОГА был инсульт. В то же время Telegram-канал «Наглый» пишет, что Москалю оказали медпомощь. Во время прямого эфира у него резко упало давление, однако позже его удалось стабилизировать. Отметим, Москалю 69 лет.

Напомним, ранее NewsOne назначили внеочередную проверку из-за резонансных заявлений о якобы пребывании в рядах войск нацистского Третьего Рейха 180 тыс. евреев и якобы существовании целых еврейских дивизий в СС (военизированных формированиях Национал-социалистической партии Германии), которые прозвучали в эфире во время одной из телепрограмм.