Венедіктова проти САП. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n138861-sap-iz-povagou-zvynuvatyla-venediktovu-u-neprofesiynosti-ta-tysku-na-prokuroriv.html

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Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) продовжила публічну дискусію з генеральним прокурором України Іриною Венедіктовою. Цього разу САП звинуватила Венедіктову у непрофесійності, адже її дії не відповідають «світовим стандартам роботи правоохоронних органів».

Антикорупційна прокуратура заявила, що спілкування між підрозділами Офісу генпрокурора за допомогою соцмереж підриває авторитет правоохоронних органів у суспільстві. Про це пише прес-служба САП на своїй сторінці у Facebook.

Антикорупційна прокуратура також зазначила, що робота САП та НАБУ не узгоджується зі старими стандартами роботи правоохоронної системи. Водночас у САП кажуть про те, що «політичні еліти» намагаються впливати на діяльність цього органу.

З огляду на це наполегливо закликаємо генерального прокурора не бути частиною таких процесів, не чинити тиску на прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та не ганьбити правоохоронну систему, — йдеться у повідомленні.

У САП також зазначили, що на розгляді Вищого антикорупційного суду перебуває понад 200 кримінальних проваджень щодо осіб, які ще декілька років тому «могли подзвонити генеральному прокурору і вирішити усі проблеми у режимі онлайн».

Так само, як і сотні інших чинних та колишніх посадовців, політиків, народних депутатів, яких ви «не можете підвести», є підозрюваними, а кримінальні провадженні розслідуються попри спроби позбавити їх такого статусу, — додали у САП, звертаючись до Венедіктової.

В Антикорупційній прокуратурі додали, що усі ці справи розгляне Вищий антикорупційний суд, після чого ухвалить справедливі рішення.

При цьому суд є незалежним та здійснює правосуддя згідно із процедурою, встановленою законом, а не у відповідності до побажань Холодницького, Ситника чи навіть Венедіктової. З повагою, — додали у САП.

Водночас користувачі соцмереж називають такі публічні листування цирком та кажуть, що це «високі взаємини».

Нагадаємо, раніше Венедіктова порадила прокурорам САП пошукати у судах вироки за гучними корупційним справами.