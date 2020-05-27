Венедиктова против САП. Фото: Украинская правда

https://racurs.ua/n138861-sap-s-uvajeniem-obvinila-venediktovu-v-neprofessionalizme-i-davlenii-na-prokurorov.html

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Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) продолжила публичную дискуссию с генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой. На этот раз САП обвинила Венедиктову в непрофессионализме, ведь ее действия не соответствуют «мировым стандартам работы правоохранительных органов».

Антикоррупционная прокуратура заявила, что общение между подразделениями Офиса генпрокурора с помощью соцсетей подрывает авторитет правоохранительных органов в обществе. Об этом пишет пресс-служба САП на своей странице в Facebook.

Антикоррупционная прокуратура также отметила, что работа САП и НАБУ не согласовывается со старыми стандартами работы правоохранительной системы. В то же время в САП говорят о том, что «политические элиты» пытаются влиять на деятельность этого органа.

Учитывая это, настоятельно призываем генерального прокурора не быть частью таких процессов, не оказывать давление на прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры и не позорить правоохранительную систему, — говорится в сообщении.

В САП также отметили, что на рассмотрении Высшего антикоррупционного суда находится более 200 уголовных производств в отношении лиц, которые еще несколько лет назад «могли позвонить генеральному прокурору и решить все проблемы в режиме онлайн».

Так же, как и сотни других действующих и бывших чиновников, политиков, народных депутатов, которых вы «не можете подвести», являются подозреваемыми, а уголовные производства расследуются, несмотря на попытки лишить их такого статуса, — добавили в САП, обращаясь к Венедиктовой.

В Антикоррупционной прокуратуре добавили, что все эти дела рассмотрит Высший антикоррупционный суд, после чего примет справедливые решения.

При этом суд является независимым и осуществляет правосудие в соответствии с процедурой, установленной законом, а не в соответствии с пожеланиями Холодницкого, Сытника или даже Венедиктовой. С уважением, — добавили в САП.

В то же время пользователи соцсетей называют такие публичные переписки цирком и говорят, что это «высокие отношения».

Напомним, ранее Венедиктова посоветовала прокурорам САП поискать в судах приговоры по громким коррупционным делам.