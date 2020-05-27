В’ятрович прокоментував рішення суду щодо символіки дивізії СС «Галичина»: документ / Фото: patriot-donetsk.ru

https://racurs.ua/ua/n138860-v-yatrovych-prokomentuvav-rishennya-sudu-schodo-symvoliky-dyviziyi-ss-galychyna-dokument.html

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Окружний адміністративний суд Києва завершив розгляд справи за позовом до Українського інституту національної пам’яті та його екс-очільника Володимира В’ятровича щодо символіки 14 гренадерської дивізії військ СС «Галичина». Служителі Феміди частково задовольнили позов очільниці видавництва «Сакцент Плюс» Наталії М’ясникової, яка просила визнати незаконною відповідь В’ятровича на запит видання «Страна.юа» у 2017 році.

В оприлюдненому рішенні суду немає нічого про те, чи є символіка дивізії «Галичина» символікою націонал-соціалістичного тоталітарного режиму. Суд вирішив, що УІНП не мав відповідати на звернення громадянина щодо приналежності цієї символіки до нацистської, — написав у Фейсбук нардеп В’ятрович.

Він додав, що для нього лишається таємницею як УІНП міг не надати відповіді на запит громадянина.

У прес-службі суду вказано, що ОАСК зобов’язав Інститут нацпам’яті та її посадових осіб утриматися від поширення висновку (про те, що символіка дивізії не є символікою націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму, поширення якої заборонено в Україні). Водночас судді відхили вимогу позивачки до Інституту «заборонити пропаганду символіки СС «Галичина» і офіційно спростувати заяву В’ятровича.