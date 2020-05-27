В Україні 28 травня дощі очікуються в усіх регіонах

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Погода в Україні 28 травня буде дощовою в усіх регіонах.

Вночі у південно-східній частині України, а вдень у більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях — очікуються значні дощі. Вдень на Лівобережжі також можливі грози, пориви вітру швидкістю до 15−20 м/с. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Києві 28 травня буде дощовою. Вдень у столиці та області очікується значний дощ. Температура повітря становитиме вночі 9−11°, вдень — 15−17°. Вітер північно-східний, 7−12 м/с.

У Львові протягом доби також дощитиме. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 7−9°, вдень — піднімуться до 16−18°. Вітер північно-східний, 7−12 м/с.

В Одесі 28 травня очікуються слабкі дощі з грозами. Вночі температура опуститься до 11−13°, вдень повітря прогріється до 15−17°. Вітер північно-східний, 7−12 м/с.

У Дніпрі вдень та вночі очікуються дощі. Температура повітря вночі становитиме 9−11°, вдень — 21−23°. Вітер північно-східний, 7−12 м/с.

У Харкові протягом доби синоптики прогнозують дощі з грозами. Вночі термометри покажуть 9−11°, вдень — 22−24°. Вітер північно-східний, 7−12 м/с.

На Закарпатті протягом доби також дощитиме. Вночі температура повітря опуститься до 6−8°, вдень — підніметься до 17−19°. Вітер північно-східний, 7−12 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 28 травня буде досить спокійним, очікуються лише невеликі збурення.

Нагадаємо, Карпати в ці дні продовжує засипати снігом. На горі Піп Іван сьогодні зафіксували хуртовину та температуру повітря нижче 0°.