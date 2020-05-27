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Зозуля здійснила рекордний політ.

Птахам безвіз не потрібен: вчені відслідкували рекордний переліт зозулі з Африки в Монголію (ФОТО)

27 тра 2020, 15:52
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Наземна пташка змогла здійснити одну й найдовших міграцій в історії.

Зозуля звичайна летіла з Замбії в Монголію для гніздування. Птах подолав тисячі кілометрів і дісталася до місця призначення. Вчені слідкували за зозулею за допомогою супутникової мітки. Про це повідомляє BBC.

Птах зимував у південній Африці і вилетів з Замбії 20 березня. Зозуля перетнула без зупинок тисячі кілометрів, перелетіла Індійський океан та пережила сильні вітри. Вона побувала у 15 країнах і рухалася з середньою швидкістю 60 км/год. Під час своєї подорожі вона побувала над Кенією, Саудівською Аравією та Бангладешем.

Пташку вчені назвали Онон — на честь однойменної монгольської річки. Науковці стверджують, що спостерігали ще за чотирма пташками, але ті не змогли звершити свою подорож.

Зозуля Онон. Фото: Birding Beijing у Twitter



Шлях, який подолала зозуля. Карта: ВВС

Нагадаємо, в Індії голуби проникли у салон літака і влаштували там справжній переполох. Через це літак прибув до місця призначення з півгодинним запізненням.


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