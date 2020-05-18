Велосипедист із Житомирщини влаштував перегони зі страусом вулицями міста. Фото: FotoVMire

https://racurs.ua/ua/n138372-velosypedyst-iz-jytomyrschyny-vlashtuvav-peregony-zi-strausom-vulycyamy-mista-video.html

Ракурс

У Житомирській області у місті Андрушівці місцеві жителі стали свідками незвичайної події. Вулицею міста їхав велосипедист, а поруч із ним біг страус.

Відео незвичайних «перегонів» було опубліковано у YouTube.

Двометровий птах без особливих зусиль переслідувала велосипедиста. Зазначимо, що страус може бігати зі швидкістю до 60−70 км/год.

Автор відео не став приховувати свого здивування і заявив: «Будь-яке було в Андрушівці, але тільки не страуси!».

Звідки у районному центрі Житомирської області взявся такий екзотичний птах, наразі невідомо. Можливо, велосипедист є господарем страуса і просто вивів свого домашнього улюбленця на прогулянку.

Як раніше писав «Ракурс», вчені з’ясували, чому страуси розучилися літати. Виявляється, ці птахи не мають кісткового кіля, який характерний для літаючих птахів. Саме кіль відповідає за кріплення м’язів крил у літаючих видів птахів. Протягом еволюції страуси втратили кістковий кіль і перепрофілювалися у відмінних бігунів.