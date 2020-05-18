Велосипедист из Житомирщины устроил гонки со страусом по улицам города. Фото: FotoVMire

https://racurs.ua/n138372-velosipedist-iz-jitomirschiny-ustroil-gonki-so-strausom-po-ulicam-goroda-video.html

Ракурс

В Житомирской области в городе Андрушевке местные жители стали свидетелями необычного события. По улице города ехал велосипедист, а рядом с ним бежал страус.

Видео необычной «гонки» было опубликовано в YouTube.

Двухметровая птица без особых усилий преследовала велосипедиста. Отметим, что страус может развивать скорость до 60−70 км/ч.

Автор видео не стал скрывать своего удивления и заявил: «Всякое было в Андрушевке, но только не страусы!».

Откуда в районном центре Житомирской области взялась столь экзотическая птица, пока неизвестно. Возможно, велосипедист является хозяином страуса и просто вывел своего питомца на прогулку.

Как ранее писал «Ракурс», ученые выяснили, почему страусы разучились летать. Оказывается, эти птицы не имеют костного киля, который характерен для летающих птиц. Именно киль отвечает за крепление мускулов крыльев у летающих видов птиц. На протяжении эволюции страусы утратили костный киль и перепрофилировались в отличных бегунов.