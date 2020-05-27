Кукушка совершила рекордный полет.

https://racurs.ua/n138858-pticam-bezviz-ne-nujen-uchenye-otsledili-rekordnyy-perelet-kukushki-iz-afriki-v-mongoliu-foto.html

Ракурс

Наземная птица смогла осуществить одну и самых длинных миграций в истории.

Кукушка обыкновенная летела из Замбии в Монголию для гнездования. Птица преодолела тысячи километров и добралась до места назначения. Ученые следили за кукушкой с помощью спутниковой метки. Об этом сообщает BBC.

Птица зимовала в южной Африке и вылетела из Замбии 20 марта. Кукушка пересекла тысячи километров без остановок, перелетела Индийский океан и пережила сильные ветры. Она побывала в 15 странах и двигалась со средней скоростью 60 км/час. Во время своего путешествия она побывала над Кенией, Саудовской Аравией и Бангладеш.

Птичку ученые назвали Онон — в честь одноименной монгольской реки. Ученые утверждают, что наблюдали еще за четырьмя птицами, но те не смогли совершить свое путешествие.

Напомним, в Индии голуби проникли в салон самолета и устроили там настоящий переполох. Из-за этого самолет прибыл к месту назначения с получасовым опозданием.