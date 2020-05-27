В Украине 28 мая дожди ожидаются во всех регионах

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Ракурс

Погода в Украине 28 мая будет дождливой во всех регионах.

Ночью в юго-восточной части Украины, а днем в большинстве северных, центральных, Одесской и Николаевской областях — ожидаются значительные дожди. Днем на Левобережье также возможны грозы, порывы ветра скоростью до 15−20 м/с. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 28 мая будет дождливой. Днем в столице и области ожидается значительный дождь. Температура воздуха ночью составит 9−11 °, днем — 15−17°. Ветер северо-восточный, 7−12 м/с.

Во Львове в течение суток также ожидаются дожди. Ночью столбики термометров опустятся до 7−9°, днем — поднимутся до 16−18°. Ветер северо-восточный, 7−12 м/с.

В Одессе 28 мая ожидаются слабые дожди с грозами. Ночью температура опустится до 11−13°, днем ​воздух прогреется до 15−17°. Ветер северо-восточный, 7−12 м/с.

В Днепре днем ​​и ночью ожидаются дожди. Температура воздуха ночью составит 9−11°, днем — 21−23°. Ветер северо-восточный, 7−12 м/с.

В Харькове в течение суток синоптики прогнозируют дожди с грозами. Ночью градусники покажут 9−11°, днем — 22−24°. Ветер северо-восточный, 7−12 м/с.

На Закарпатье в течение суток также ожидается дождь. Ночью температура воздуха опустится до 6−8°, днем — поднимется до 17−19°. Ветер северо-восточный, 7−12 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 28 мая будет достаточно спокойной, ожидаются лишь небольшие возмущения.

Напомним, Карпаты в эти дни продолжает засыпать снегом. На горе Поп Иван сегодня зафиксировали метель и температуру воздуха ниже 0°.