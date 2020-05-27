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Ракурс
Вятрович прокомментировал решение суда о символике дивизии СС «Галичина»: документ

Вятрович прокомментировал решение суда о символике дивизии СС «Галичина» (ДОКУМЕНТ)

27 мая 2020, 16:11
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Окружной административный суд Киева завершил рассмотрение дела по иску к Украинскому институту национальной памяти и его экс-главу Владимиру Вятровичу о символике 14 гренадерской дивизии войск СС «Галичина». Служители Фемиды частично удовлетворили иск главы издательства «Сакцент Плюс» Натальи Мясниковой, которая просила признать незаконным ответ Вятрович на запрос издания «Страна.юа» в 2017 году.

В обнародованном решении суда нет ни слова о том, что символика дивизии «Галичина» является символикой национал-социалистического тоталитарного режима. Суд решил, что УИНП не должен был отвечать на обращение гражданина о принадлежности этой символики к нацистской, — написал в Фейсбуке нардеп Вятрович.

Он добавил, что для него остается тайной как УИНП мог не ответить на запрос гражданина.



В пресс-службе суда указано, что ОАСК обязал Институт нацпамяти и его должностных лиц впредь воздержаться от распространения заключения (о том, что символика дивизии не является символикой национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, распространение которой запрещено в Украине). В то же время судьи отклонили требование истца «запретить Институту пропаганду символики СС «Галичина» и официально опровергнуть заявление Вятровича.

Источник: Ракурс


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