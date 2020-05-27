«Укрзалізниця» відкрила продаж квитків ще на 12 поїздів. Фото: Pexels

https://racurs.ua/ua/n138876-ukrzaliznycya-vidkryla-prodaj-kvytkiv-sche-na-12-poyizdiv-infografika.html

Ракурс

«Укрзалізниця» відкрила продаж квитків ще на 12 поїздів. Усі вони курсуватимуть з Києва, більшість поїздів прямуватиме на південь.

З 1 червня можна буде поїхати у Херсон, Новоолексіївку, Запоріжжя, Дніпро, Бердянськ, Покровськ, Кривий Ріг та Суми. Про це повідомляється на сайті «Укрзалізниці».

До Запоріжжя з 1 червня можна буде поїхати відразу трьома поїздами: № 37/38, № 732/731, № 738/737. У Покровск їздитимуть рейси № 136/135 і № 734/733. До Херсону їздитимуть поїзди № 102/101 і № 766/765.

Також квитки можна купити на такі поїзди:

№ 116/115 Київ — Бердянськ;

№ 76/75 Кривий Ріг — Київ;

№ 12/11 Київ — Новоолексіївка;

№ 79/80 Дніпро — Київ;

№ 779/780 Суми — Київ/Вінниця.

Зараз квитки продають в залізничних касах або на сайті «Укрзалізниці». Водночас покупка через мобільний додаток перевізника наразі недоступна. Також наголошується, що продаються тільки 50% квитків. Наприклад, в одному купе можна купити тільки одне нижнє і одне верхнє місце.

До потягу пасажирів пускатимуть тільки в медичних масках. При посадці у вагон буде проводитися термометрія. Якщо це потяг «Інтерсіті+", то температуру вимірюватимуть при перевірці квитків.

Перед кожним рейсом і після вагони поїзда дезінфікуватимуть. Провідники повинні бути в засобах індивідуального захисту.

Як повідомлялося, починаючи з 1 червня пасажири «Укрзалізниці» зможуть купити квитки за 90 днів до дати відправлення, а не за 45−60, як було раніше.