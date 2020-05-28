Наслідки потопу в Одесі. Фото: Думська

https://racurs.ua/ua/n138914-potop-v-odesi-mistyany-rybalyat-na-zatoplenyh-vulycyah-i-peresuvautsya-na-chovnah-foto-video.html

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Злива в Одесі сьогодні призвела до підтоплення низки районів обласного центру.

Містяни змушені перепливати затоплені вулиці на човнах. При цьому деякі одесити зуміли посміятися над своїми проблемами. На вулиці Чорноморського Козацтва помітили двох рибалок з вудками. Про це свідчать відеозаписи, які опубліковані в мережі.

За інформацією «Думської», сьогодні від негоди сильно постраждали Приморська та Банківська вулиці. Також затоплювало Середньофонтанську площу, вулицю Космонавтів, Балківську. Після 14.00 рух затопленими вулицями відновили.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі вранці випало 18 мм опадів. Зливна каналізація не справлялася з такою кількістю води і вулиці затопило. Очевидці стверджують, що в деяких місцях води було до поясу.