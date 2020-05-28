День Києва онлайн: Кличко розповів, як святкуватиме столиця

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День Києва у 2020 році мешканці та гості міста святкуватимуть онлайн. Про це заявив міський голова Віталій Кличко під час щоденного брифінгу 28 травня. Він також нагадав, що традиційно день народження Києва відзначають в останню неділю травня.

День Києва припадає на 31 травня. Зазвичай в столиці відбувалися великі концерти, фестивалі їжі, ярмарки, «Пробіг під каштанами». Але, цьогоріч такі масові заходи заборонені. І день Києва святкуватимемо в онлайн форматі, — розповів Кличко.

За словами мера, на телеканалі «Київ» цієї неділі транслюватимуть живі концерти відомих українських виконавців. Також глядачам запропонують переглянути програми про історію Києва та про те, чим мегаполіс живе сьогодні.

Окрім цього, Кличко анонсував сюрпризи для користувачів соцмереж, де столичні колективи покажуть святкові ролики.

«Пробіг під каштанами» відбудеться теж в онлайн форматі… За всіх киян бігатимуть кілька людей. Вулиці перекривати не будуть. Організатори пропонують киянам приєднатися до благодійної акції і зробити грошовий внесок — 100 грн. Кошти спрямують на потреби Центру дитячої кардіології, кардіохірургії МОЗ та інших, — сказав мер столиці.

Також із 31 травня в Києві запрацюють фонтани. Місто у неділю посилено патрулюватимуть наряди поліції та муніципальної варти. Обмежувати в’їзд до Києва влада не планує.

Дотримуйтеся правил! А наступного року вже відзначимо день нашого міста традиційно — масово і весело, — наголосив Кличко.

День Києва — програма: