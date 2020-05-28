День Киева онлайн: Кличко рассказал, как будет праздновать столица

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День Киева в 2020 году жители и гости столицы будут праздновать онлайн. Об этом заявил мэр Виталий Кличко во время ежедневного брифинга 28 мая. Он также напомнил, что традиционно день рождения Киева отмечают в последнее воскресенье мая.

В этом году День Киева приходится на 31 мая. Обычно в столице проходили большие концерты, фестивали еды, ярмарки, «Пробег под каштанами». Но, в этом году такие массовые мероприятия запрещены. День Киева будем праздновать в онлайн формате, — рассказал Кличко.

По словам мэра, на телеканале «Киев» в это воскресенье покажут живые концерты известных украинских исполнителей. Также зрителям предложат посмотреть программы об истории Киева и о том, чем мегаполис живет сегодня.

Кроме этого, Кличко анонсировал сюрпризы для пользователей соцсетей, где столичные коллективы представят праздничные ролики.

«Пробег под каштанами» состоится тоже в онлайн формате… Вместо всех киевлян бегать будут несколько человек. Улицы перекрывать не станут. Организаторы предлагают киевлянам присоединиться к благотворительной акции и сделать денежный взнос — 100 грн. Средства направят на нужды Центра детской кардиологии, кардиохирургии Минздрава и других, — сказал мэр столицы.

Также с 31 мая в Киеве заработают фонтаны. Столицу в воскресенье усиленно будут патрулировать наряды полиции. Ограничивать въезд в Киев власти не планируют.

Соблюдайте правила! А в следующем году мы уже отметим день нашего города традиционно — массово и весело, — подчеркнул Кличко.

День Киева — программа: