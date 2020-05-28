Выборы на Донбассе стали яблоком раздора в «Слуге народа»: 40% фракции противятся воле Зеленского

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Ракурс

Местные выборы на Донбассе, в том числе и на территории подконтрольных России так называемых марионеточных республик, хочет провести этой осенью президент Украины Владимир Зеленский. Против этой инициативы выступают порядка 40% фракции «Слуга народа». Об этом «Ракурсу» стало известно из собственных источников в пропрезидентской силе.

Как отметили в кулуарах наши собеседники, выборы на Донбассе могут состояться вопреки заявлениям о необходимости выполнения ряда условий.

Пытаются это решение с разных сторон «проломить» во фракции. Сейчас вся энергия внутреннего противостояния в «Слуге народа» расходуется фактически на то, чтобы просто остановить эти процессы. Примерно 40% фракции против этого (выборов на оккупированных территориях — ред.), — рассказывают источники «Ракурса» в политсиле Зеленского.

По мнению некоторых представителей пропрезидентской фракции, предпосылками к проведению выборов на Донбассе должна стать деоккупация захваченных Россией территорий и пятилетний период возвращения домой внутренне перемещенных лиц, в течение которого там должны действовать гражданские администрации.

И только после нормализации ситуации и обеспечения равного доступа всех к избирательному процессу и волеизъявлению можно говорить о выборах, — отмечают собеседники.

Другая часть фракции, условно их 60%, поддерживает Зеленского, который лоббирует вопрос проведения выборов, отмечают источники «Ракурса».

Сейчас сил хватает, чтобы тормозить эти процессы внутри фракции, но как будет дальше — неизвестно, — резюмировали представители партии власти.





Напомним, 21 мая министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщил, что выборы на Донбассе осенью 2020 года могут состоятся только в случае выполнения ряда условий, в том числе возвращения Украине контроля над границей с РФ, вывода российских войск и обеспечения безопасности.

Осенью прошлого года в Киеве состоялась волна протестов, направленная против «формулы Штайнмайера» — капитуляции Украины, которая, по мнению активистов, может произойти в случае предоставления «особого статуса» ОРДЛО и проведения местных выборов без контроля Украины над границей с РФ. Активисты также высказывались против одностороннего отвода войск на линии соприкосновения. Россия тогда настаивала на этом, как на необходимом условии для проведения саммита в «нормандском формате».