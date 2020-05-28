Обыски в «Довженко-Центре». Фото: Ivan Kozlenko

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Национальный центр Александра Довженко в Киеве обыскивают.

Следственные действия 28 мая проводят сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции. Правоохранители изымают документы. Об этом сегодня сообщил генеральный директор Национального центра Довженко Иван Козленко на своей странице в Facebook.

Чиновник добавил, что следственные действия не связаны с заявлением о неплатежеспособности. Обыски проходят в рамках уголовного производства по акту ревизии Государственной аудиторской службы Украины.

Сегодня ранее «Довженко-Центр» сообщил о наступлении состояния неплатежеспособности. На странице ведомства в Facebook говорится о том, что в этом году центр не получил планового государственного финансирования по бюджетной программе 1806030 «Государственная поддержка кинематографии», потому что Министерство финансов не утвердило представленный Министерством культуры проект паспорта программы.

Отмечалось, что центр не может выплачивать заработную плату работникам, а его имущество могут арестовать. По состоянию на май невыплаченной остается заработная плата работников за январь и февраль. В организации утверждают, что самостоятельно платили налоги, оплачивали коммуналку, обеспечивая сохранность фильмофонда, архивного и музейного фондов. Из-за пандемии коронавируса и карантина центр потерял любые доходы в марте-апреле и оборотные средства предприятия исчерпаны.

В «Довженко-Центре» убеждают, что безрезультатными были обращения в Министерства культуры и информационной политики и парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики с просьбой восстановить гарантированное законом бюджетное финансирование учреждения.

Напомним, на днях сотрудники Государственного бюро расследований пытались попасть в здание музея Ивана Гончара в Киеве и сломали дверь. Директор музея подал заявление в полицию о повреждении имущества.