Forbes опубликовал рейтинг самых богатых украинцев. Фото: Landlord.ua

https://racurs.ua/n138911-forbes-opublikoval-reyting-samyh-bogatyh-ukraincev-za-tri-goda-lider-ne-izmenilsya.html

Ракурс

Журнал Forbes впервые за последние три года решил опубликовать рейтинг самых богатых людей Украины. Последний раз такой рейтинг был представлен в 2016 году и его лидером был Ринат Ахметов. Олигарху удалось сохранить за собой лидерство и его состояние оценено в 2,8 млрд долл.

Отмечается, что по сравнению с 2013 годом, состояние Ахметова сократилось в шесть раз, пишет Forbes.

«Серебро» досталось владельцу группы «Интерпайп» олигарху Виктору Пинчуку. Его состояние составляет 1,4 млрд долл.

«Бронзовым призером» рейтинга стал бывший президент Украины Петр Порошенко. Его состояние оценивается в 1,3 млрд долл.

В пятерку лидеров вошли супруги Гереги (1,3 млрд долл.), а также бизнес-партнер Игоря Коломойского Геннадий Боголюбов, состояние которого оценено в 1,2 млрд долл.

Всего же в Украине насчитывается восемь миллиардеров. Более чем в миллиард долл. оценены состояния Юрия Косюка, Константина Жеваго и Игоря Коломойского.

На 100 позиции рейтинга самых богатых украинцев оказался совладелец сети супермаркетов «Таврия Б» Борис Музалев. Его состояние составляет 95 млн долл.

Как ранее писал «Ракурс», Бернар Арно, глава французского холдинга LVMH, который производит предметы роскоши, возглавил список самых богатых людей мира. Французу удалось сместить на вторую позицию основателя Amazon Джеффа Безоса.