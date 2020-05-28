Forbes опублікував рейтинг найзаможніших українців. Фото: Landlord.ua

https://racurs.ua/ua/n138911-forbes-opublikuvav-reytyng-nayzamojnishyh-ukrayinciv-za-try-roky-lider-ne-zminyvsya.html

Ракурс

Журнал Forbes вперше за останні три роки вирішив опублікувати рейтинг найзаможніших людей України. Востаннє такий рейтинг було представлено у 2016 році, а його лідером був Рінат Ахметов. Олігархові вдалося зберегти за собою лідерство і його статки оцінено у 2,8 млрд дол.

Відзначається, що у порівнянні з 2013 роком, статки Ахметова скоротилися у шість разів, пише Forbеs.

«Срібло» дісталося власнику групи «Інтерпайп» олігарху Віктору Пінчуку. Його статки становлять 1,4 млрд дол.

«Бронзовим призером» рейтингу став колишній президент України Петро Порошенко. Його майно оцінюється у 1,3 млрд дол.

До п’ятірки лідерів увійшли подружжя Герег (1,3 млрд дол.), а також бізнес-партнер Ігоря Коломойського Геннадій Боголюбов, статки якого оцінено у 1,2 млрд дол.

Всього ж в Україні налічується вісім мільярдерів. Понад мільярд дол. оцінено статки Юрія Косюка, Костянтина Жеваго та Ігоря Коломойського.

На 100 позиції рейтингу найбагатших українців виявився співвласник мережі супермаркетів «Таврія Б» Борис Музальов. Його статки становлять 95 млн дол.

Як раніше писав «Ракурс», Бернар Арно, голова французького холдингу LVMH, який виробляє предмети розкоші, очолив список найбагатших людей світу. Французу вдалося змістити на другу позицію засновника Amazon Джеффа Безоса.