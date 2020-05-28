Обшуки у «Довженко-Центрі». Фото: Ivan Kozlenko

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Національний центр Олександра Довженка у Києві обшукують.

Слідчі дії 28 травня проводять співробітники Служби безпеки України та Національної поліції. Правоохоронці вилучають документи. Про це сьогодні повідомив генеральний директор Національного центру Довженка Іван Козленко на власній сторінці у Facebook.

Посадовець додав, що слідчі дії не пов’язані з заявою про неплатоспроможність. Обшуки відбувають у рамках кримінального провадження за актом ревізії Державної аудиторської служби України.

Сьогодні раніше «Довженко-Центр» повідомив про настання стану неплатоспроможності. На сторінці відомства у Facebook йдеться про те, що цього року центр не отримав планового державного фінансування за бюджетною програмою 1806030 «Державна підтримка кінематографії», бо Міністерство фінансів не затвердило поданий Міністерством культури проект паспорту програми.

Зазначалося, що через це центр не може виплачувати заробітну плату працівникам, а його майно можуть арештувати. Станом на травень невиплаченою лишається заробітна плата працівників за січень та лютий. В організації стверджують, що самостійно сплачували податки, оплачували комуналку, забезпечуючи збереженість фільмофонду, архівного та музейного фондів. Через пандемію коронавірусу і карантин центр втратив будь-які доходи у березні-квітні й обігові кошти підприємства вичерпані.

У «Довженко-Центрі» переконують, що безрезультатними були звернення в Міністерства культури та інформаційної політики та парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики з проханням поновити гарантоване законом бюджетне фінансування інституції.

Нагадаємо, днями співробітники Державного бюро розслідувань намагалися потрапити у будівлю музею Івана Гончара в Києві і зламали двері. Директор музею подав заяву до поліції щодо пошкодження майна.