Вибори на Донбасі стали яблуком розбрату у “Слузі народу”: 40% фракції опираються волі Зеленського

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Ракурс

Місцеві вибори на Донбасі, зокрема й на території підконтрольних Росії так званих маріонеткових республік, хоче провести цьогоріч восени президент України Володимир Зеленський. Проти цієї ініціативи виступають близько 40% фракції «Слуга народу». Про це стало відомо «Ракурсу» з власних джерел у пропрезидентській силі.

Як зазначили у кулуарах наші співрозмовники, вибори на Донбасі можуть відбутися всупереч заявам щодо необхідності вжиття запобіжних заходів.

Намагаються це рішення з різних боків «проламати» у фракції. Зараз уся енергія внутрішнього протистояння у «Слузі народу» витрачається фактично на те, щоб просто зупинити ці процеси. Приблизно 40% фракції проти цього (виборів на окупованих територіях — ред.), — розповідають джерела «Ракурсу» у політсилі Зеленського.

На думку деяких представників пропрезидентської фракції, передумовами проведення виборів на Донбасі має стати деокупація захоплених Росією територій та кількарічний період повернення додому внутрішньо переміщених осіб, впродовж якого там мають діяти цивільні адміністрації.

І лише після нормалізації ситуації і забезпечення рівного доступу усіх до виборчих прав можна говорити про вибори, — зазначають співрозмовники.

Інша частина фракції, умовно їх 60%, підтримують Зеленського, який лобіює питання проведення виборів, зазначають джерела «Ракурсу».

Наразі сил вистачає, щоб гальмувати ці процеси всередині фракції, але як буде далі — не відомо, — резюмували представники партії влади.





Нагадаємо, 21 травня міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков повідомив, що вибори на Донбасі восени 2020 року можуть відбутися тільки в разі виконання низки умов, зокрема повернення Україні контролю над кордоном з РФ, виведення російських військ з окупованих територій і забезпечення безпекових домовленостей.

Минулої осені у Києві відбулася нова хвиля протестів, спрямована проти «формули Штайнмаєра» — капітуляції України, яка, на думку учасників мітингів, може статися у випадку надання «особливого статусу» ОРДЛО і проведення місцевих виборів без контролю України над кордоном з РФ. Протестанти також висловлювалися проти одностороннього відводу військ на лінії зіткнення. Росія тоді наполягала на цьому як на необхідній умові для проведення саміту в «нормандському форматі».