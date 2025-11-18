Окупована Донеччина знеструмлена після атаки дронів на місцеві ТЕС. Фото:

https://racurs.ua/ua/n210351-okupovana-donechchyna-znestrumlena-pislya-ataky-droniv-na-miscevi-tes.html

Ракурс

БпЛА вдарили по двох теплових електростанціях на окупованій Донеччині.

Були атаковані Зуєвська ТЕС, розташована в Зугресі, а також Старобешівська ТЕС. На електростанціях внаслідок прильотів зупинилися котельні та фільтрувальні станції. Це призвело до знеструмлення частини регіону. Про це 18 листопада повідомив ватажок самопроголошеної ДНР Денис Пушилін.

Зазначається, що без світла залишився тимчасово окупований Іловайськ та наближені населені пункти. Крім того, проблеми із напругою фіксуються у Макіївці та деяких районах Донецька.

Нагадаємо, 31 жовтня була атакована ТЕЦ у російському Орлі, а удари припали по відкритому розподільчому пристрою та мазутосховищі. Після цього в обласному центрі зникло світло. А у Владимирі після прильоту безпілотника розпочалася пожежа на електропідстанції «Владімірская».