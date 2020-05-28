Коронавирус в Киеве. Фото: Фейсбук Виталия Кличко

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В Киеве за последние сутки зафиксировали 54 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Заболели 30 женщин в возрасте от 21 до 78 лет и 17 мужчин в возрасте от 18 до 76 лет. Среди заболевших две девочки в возрасте одного года и 11 лет и пяти мальчиков в возрасте от двух до 17 лет. Госпитализированы 10 человек, другие лечатся дома и под наблюдением врачей. Об этом 28 мая сообщил городской голова Виталий Кличко во время онлайн брифинга.

Всего в столице 2 тыс. 793 случая инфицирования с начала эпидемии. При этом второй день за сутки выздоравливает больше людей, чем количество тех, у кого подтвердили коронавирус. Вчера выздоровели 64 человека, а всего коронавирус преодолели 506 жителей города.

Мэр добавил, что столичные власти постепенно ослабляют карантинные ограничения, но в случае новой волны коронавируса город вынужден будет вернуться к строгому карантину.

Такое решение примут, если общее количество новых случаев COVID-19 за последние семь дней составит больше, чем 24 человека на 100 тыс. населения. Также карантин усилят, если загруженность коек в опорных коронавирусных больницах будет более 75%.

Правительство определило показатели, по которым можно вводить послабления. Мы же разработали алгоритм, по которому, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, город принимает меры. И может усиливать ограничения, чтобы предотвратить стремительное распространение вируса, — заявил Кличко и призвал жителей города не пренебрегать правилами безопасности.





Напомним, вчера в Украине зарегистрировали 477 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала эпидемии в стране подтвердили 22 тыс. 382 случая COVID-19.