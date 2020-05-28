Коронавірус у Києві. Фото: Фейсбук Віталія Кличка

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У Києві за останню добу зафіксували 54 випадки зараження коронавірусною інфекцією COVID-19.

Захворіли 30 жінок віком від 21 до 78 років та 17 чоловікiв віком від 18 до 76 років. Серед хворих двоє дівчинки віком одного року та 11 років та п’яти хлопчиків віком від двох до 17 рокiв. Госпіталізовані 10 осіб, інші лікуються вдома і під наглядом лікарів. Про це 28 травня повідомив міський голова Віталій Кличко під час онлайн брифінгу.

Загалом у столиці 2 тис. 793 випадки інфікування з початку епідемії. При цьому другий день за добу одужує більше людей, ніж кількість тих, у кого підтвердили коронавірус. Вчора видужали 64 особи, а всього коронавірус подолали 506 мешканців міста.

Мер додав, що столична влада поступово послаблює карантинні обмеження, але в разі нової хвилі коронавірусу місто змушене буде повернутися до суворого карантину.

Таке рішення ухвалять, якщо загальна кількість нових випадків COVID-19 за останніх сім днів становитиме більше, ніж 24 особи на 100 тис. населення. Також карантин посилять, якщо завантаженість ліжок у опорних коронавірусних лікарнях буде понад 75%.

Уряд визначив показники, за якими можна запроваджувати послаблення. Ми ж — розробили алгоритм, за яким, у разі погіршення епідеміологічної ситуації, місто вживає заходів. І може посилювати обмеження, щоб упередити стрімке розповсюдження вірусу, — наголосив Кличко і закликав мешканців міста не нехтувати правилами безпеки.





Нагадаємо, вчора в Україні зареєстрували 477 нових випадків зараження коронавірусу. Загалом із початку епідемії в країні підтвердили 22 тис. 382 випадки COVID-19.