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Ракурс
Последствия потопа в Одессе. Фото: Думская

Потоп в Одессе: горожане рыбачат на затопленных улицах и передвигаются на лодках (ФОТО, ВИДЕО)

28 мая 2020, 15:28
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Ливень в Одессе сегодня привел к подтоплению ряда районов областного центра.

Горожане вынуждены переплывать затопленные улицы на лодках. При этом некоторые одесситы сумели посмеяться над своими проблемами. На улице Черноморского Казачества заметили двух рыбаков с удочками. Об этом свидетельствуют видеозаписи, которые опубликованы в сети.

По информации «Думской», сегодня от непогоды сильно пострадали Приморская и Банковская улицы. Также затапливало Среднефонтанскую площадь, улицу Космонавтов, Балковскую. После 14.00 движение по затопленным улицам восстановили.

Последствия потопа в Одессе. Фото: Думская

Последствия потопа в Одессе. Фото: Думская

Последствия потопа в Одессе. Фото: Думская

Последствия потопа в Одессе. Фото: Думская



Напомним, сегодня в Одессе утром выпало 18 мм осадков. Сливная канализация не справлялась с таким количеством воды и улицы затопило. Очевидцы утверждают, что в некоторых местах воды было по пояс.

Источник: Ракурс


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