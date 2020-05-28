Последствия потопа в Одессе. Фото: Думская

https://racurs.ua/n138914-potop-v-odesse-gorojane-rybachat-na-zatoplennyh-ulicah-i-peredvigautsya-na-lodkah-foto-video.html

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Ливень в Одессе сегодня привел к подтоплению ряда районов областного центра.

Горожане вынуждены переплывать затопленные улицы на лодках. При этом некоторые одесситы сумели посмеяться над своими проблемами. На улице Черноморского Казачества заметили двух рыбаков с удочками. Об этом свидетельствуют видеозаписи, которые опубликованы в сети.

По информации «Думской», сегодня от непогоды сильно пострадали Приморская и Банковская улицы. Также затапливало Среднефонтанскую площадь, улицу Космонавтов, Балковскую. После 14.00 движение по затопленным улицам восстановили.

Напомним, сегодня в Одессе утром выпало 18 мм осадков. Сливная канализация не справлялась с таким количеством воды и улицы затопило. Очевидцы утверждают, что в некоторых местах воды было по пояс.