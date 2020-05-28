Війна на Донбасі: стало відомо про смерть комбрига Межакова. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n138917-viyna-na-donbasi-stalo-vidomo-pro-smert-kombryga-mejakova-foto.html

Ракурс

Війна на Донбасі забрала ще одне життя. Сьогодні в зоні операції Об'єднаних сил помер командир 1-ї окремої танкової Сіверської бригади Сухопутних військ Збройних сил України, підполковник Юрій Межаков. Причина смерті військового не уточнюється.

Зупинилося серце патріота, воїна та захисника Батьківщини. Він віддав своє життя за мир і свободу України, за гідність і волю українського народу, — написано у Facebook бригади, особовий склад якої висловлює співчуття рідним та близьким Межакова.

Військовий потрапив до бригади у 2018 році. До того, в 2014—2015 роках, Межаков очолював штаб 28-ї окремої механізованої бригада ім. лицарів Зимового походу СВ ЗСУ.

Для 28-ї бригади це вже друга втрата за останні три дні. Ввечері 26 травня в зоні ООС загинув 24-річний молодший сержант Віталій Лімборський. Смерть настала внаслідок кульового поранення в голову.

Останнім часом бойовики активізували свої провокації та обстріли сил ООС на Донбасі. Внаслідок цього ледь не щодня гинуть або дістають поранення українські бійці. Зокрема, 20 травня внаслідок підриву на вибуховому пристрої противника загинув командир батальйону «Луганськ-1» Сергій Губанов.

Крім того, недавно розвідка доповіла, що через захоплені країною-агресором Росією ділянки українського кордону росіяни перекинули в ОРДЛО 10 танків, вісім БМП і три вагони боєприпасів.