ДБР прийшло з обшуками до податкової служби, фото: ДБР

https://racurs.ua/ua/n138918-dbr-provodyt-obshuky-v-podatkoviy-slujbi-zmi-dokument.html

Ракурс

Державне бюро розслідувань (ДБР) у Києві сьогодні проводить обшуки в приміщеннях, якими користуються співробітники Державної податкової служби.

Чиновників цього відомства підозрюють у зловживанні владою з метою ухилення від податків. Про це повідомляє видання «Обозреватель» з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Також до рук журналістів видання потрапила постанова Печерського райсуду Києва, якою дозволяється проведення цих обшуків.

Згідно з цим документом, обшуку здійснюють у будівлі, розташованій за адресою Львівська площа, 8.

Зазначається, що співробітникам ДБР надано дозвіл на обшук цього приміщення та ознайомлення зі змістом месенджерів, блокнотів і записів. Також вони можуть вилучати накази про затвердження складу та порядку роботи комісії, яка ухвалює рішення про реєстрацію податкової накладної, протоколи засідань комісії та списки підприємств, накладні яких були заблоковані чи розблоковані.

Нагадаємо, у квітні ДБР та СБУ провели обшуки в Державній митній службі. Правоохоронців зацікавили витрати на створення нового герба відомства.