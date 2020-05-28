Лерос звинуватив Богуславець в корупції. Фото: LIGA.net

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Гео Лерос, народний депутат від фракції «Слуга народу», не залишає свої спроби розкрити корупційні злочини серед топ-чиновників. Щойно вщух скандал із «плівками Єрмака», Лерос звинуватив у корупції виконуючу обов’язки міністра енергетики Ольгу Богуславець.

На його думку, Буславець повинна бути внесена до реєстру корупціонерів за порушення антикорупційного законодавства, адже вона нібито лобіює інтереси збиткового держпідприємства «Енергоатом» через те, що там працює її син. Про це Лерос написав на своїй сторінці в Facebook.

У зв’язку з цим нардеп вирішив подати заяву в Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК). За його словами, Богуславець на початку травня доручила одному з підрозділів «Енергоатому» зменшити закупівлі ядерного палива для атомних електростанцій і розглянути можливість майнінгу криптовалюти. Так вона вирішила боротися зі збитковістю підприємства.

За інформацією, яку Лерос отримав у відповідь на депутатський запит, в підрозділі «Енергоатому», якому дано це доручення, працює син Ольги Буславець. Підрозділ був нещодавно створений під роботу на новому ринку електроенергії, він називається «Енергоатом-Трейдінг».

І ось у цьому підрозділі в відділі «торгівлі на ринку на добу вперед» працює Буславец Станіслав Олександрович, син нинішнього т.в.о. міністра енергетики та захисту навколишнього середовища, — зазначив Лерос.

Він вважає, що доручення Ольги Буславець створює конфлікт інтересів. Він аргументує це тим, що міністру енергетики підпорядковується керівництво «Енергоатому», а у керівництва «Енергоатому», зі свого боку, знаходяться в підпорядкуванні усі підрозділи компанії. І вказуючи в.о. глави компанії, з яким саме підрозділом працювати, Богуславець перевищила свої повноваження.

Водночас попередник Богуславець Віталій Шубін затвердив нову структуру «Енергоатому», в якій ліквідував «Енергоатом-Трейдінг». Тому, вважає нардеп, даючи доручення голові «Енергоатому» вивчати майнінг криптовалюти разом з підрозділом «Енергоатом-Трейдінг», Богуславець намагалася зберегти робоче місце сина.

Він також вважає, що в.о. глави Міненерго працює в інтересах олігархів. Такі висновки він зробив з того, що «Енергоатом» отримує 1 млрд грн збитку щомісяця, «відповідно прибуток відправляється до рук олігархів».

Простими словами, монополіст поставив свого міністра і тепер Україна купує теплову та альтернативну енергію, знищуючи дешеву атомну енергетику, а інші громадяни — заручники і не можуть на це вплинути, — заявив Лерос.

Коментуючи це викриття Лероса, його колега з фракції «Слуга народу» Олександр Ткаченко у своєму Telegram-каналі написав, що це «цинізм 99 рівня».

У Нацагентстві з питань запобігання корупції повідомили, що отримали заяву Лероса. Вони почали моніторинг за «дотриманням Ольгою Буславець законодавства з питань запобігання конфлікту інтересів».

Нагадаємо, на початку травня Міністерство енергетики доручило НАЕК «Енергоатом» відпрацювати можливість майнінгу криптовалюти на АЕС.