Новини України: МОЗ централізовано не закуповувало ПЛР-тести, 300 тис. надійшли з гуманітаркою

https://racurs.ua/ua/n138920-ukrayina-otrymala-300-tys-gumanitarnyh-plr-testiv-centralizovano-moz-nichogo-ne-zakupovuvalo.html

Ракурс

Тести на коронавірус, які є в наявності в Україні, були отримані як гуманітарна допомога. Про це повідомив Департамент реалізації політик Міністерства охорони здоров’я України у відповіді на запит «Ракурсу» щодо тестів на визначення вірусу SARS-nCoV-2019.

Станом на 21 травня Україна отримала чотири партії ПЛР-тестів, наданих у вигляді гуманітарної допомоги:

Перша поставка — 50 тис. тестів;

Друга поставка — 99 тис. тестів;

Третя поставка — 100 тис. тестів;

Четверта поставка — 50 тис. тестів.

Йдеться про отримання Україною трьох партій тестів на COVID-19 виробництва Китаю та однієї партії виробництва Південної Кореї (99 тис. тестів).

На сьогодні МОЗ України централізовано не закуповувало тести для ПЛР-досліджень, — йдеться у відповіді на запит.

Водночас зауважимо, що у своєму запиті ми перш за все цікавилися у МОЗ, скільки саме швидких тестів на IgG/IgM до коронавірусу закупило міністерство з початку спалаху інфекції COVID-19. Також ми хотіли отримати відповідь, скільки коштів було витрачено на закупівлю швидких тестів та яка ціна одного такого тесту на виявлення коронавірусу.

Окрім цього, «Ракурс» просив профільне міністерство прокоментувати, чи відповідає дійсності оприлюднена у ЗМІ інформація про значний відсоток хибних та хибнопозитивних результатів швидких тестів на коронавірус. Відповіді на ці питання ми так і не отримали. Замість цього МОЗ надало нам інформацію про постачання ПЛР-тестів.