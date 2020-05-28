Олександр Онищенко. Фото: Кореспондент

https://racurs.ua/ua/n138921-nimechchyna-ne-nadala-eks-nardepu-onyschenku-politychnogo-prytulku.html

Ракурс

Олександр Онищенко, український екс-депутат-утікач, який підозрюється у багатомільйонних махінаціях на газовому ринку, отримав відмову в наданні йому політичного притулку в Німеччині.

Онищенка було звільнено з ізолятора, де він провів близько півроку, але це зовсім не означає, що він може перебувати на території Німеччини. Федеральне агентство міграції та біженців Німеччини закликало Онищенка негайно покинути територію країни, повідомляє DW.

Це не перша відмова, яку отримав Онищенко від німецької влади.

Два роки тому німецьке посольство в Мадриді відмовилося видавати Онищенку національну візу, на підставі якої він міг претендувати на посвідку на проживання у Німеччині. Для отримання такої візи Онищенко навіть відкрив у Німеччині фірму і став її директором. Фірма займається купівлею елітних скакунів для ранчо Онищенка.

Адвокат екс-нардепа стверджує, що його підзахисний відмову в наданні політичного притулку оскаржує у суді міста Оснабрюк. Також Онищенко подав клопотання про надання йому можливості перебувати на території Німеччини до закінчення судового процесу.

Якщо ж Онищенко не зможе отримати в Німеччині політичного притулку, то він поїде до Росії. При цьому адвокат заявив, що його підзахисний має російське громадянство.

Як раніше писав «Ракурс», вчора судді Вищого земельного суду Ольденбурга винесли рішення про відмову в екстрадиції Онищенка до України. У рішенні суду зазначено, що у разі екстрадиції Онищенка не будуть дотримані мінімальні стандарти міжнародного права щодо умов утримання у тюрмах, у тому числі і Європейської конвенції з прав людини.