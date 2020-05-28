Під час акції під стінами МВС, фото: PavlovskyNEWS

https://racurs.ua/ua/n138922-ubyvstvo-sheremeta-aktyvisty-pid-budivleu-mvs-vymagaut-vidkryty-dokazy-foto-video.html

Ракурс

У Києві біля будівлі МВС на вулиці Богомольця адвокати Андрія Антоненко, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь, звинувачуваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, сьогодні проводять акцію «Авакоff відкрий докази!».

Активісти вимагають від поліції «відкрити докази» у цій справі, повідомляє Telegram-канал PavlovskyNEWS.

Учасники акції наголошують, що слідство у цій справі завершилося ще тиждень тому, проте захисту досі не надано доступу до зібраних доказів.

Адвокат Дугарь Микола Ореховський, зокрема, переконаний, що результати експертизи в цьому кримінальному провадженні є сфальсифікованими.

Учасники акції також палили фаєри, через що деякий час на вулиці Богомольця спостерігалося задимлення.

Ми розуміємо, що справа мала лише політичну мету, показати, наче поліція свою роботу зробила, і Аваков показав Зеленському результат. Та насправді результат буде видно лише по доказах і захист вимагає їх відкрити, — зазначається на сторінці цієї акції в соціальній мережі Фейсбук.

Шеремет загинув у липні 2016 року у Києві внаслідок підриву вибухового пристрою в автомобілі, у якому він перебував. У грудні 2019 року поліція за підозрою в причетності до скоєння вбивства Шеремета затримала Антоненко, Кузьменко та Дугарь.

Нагадаємо, кілька днів тому Печерський райсуд Києва змінив Дугарь запобіжний захід на заставу в розмірі понад 168 тис. грн з обов’язком носити електронний браслет.