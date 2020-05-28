Побиття у Миколаєві. Фото: 5 канал

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У Миколаєві троє працівників кримінальної поліції одного з відділів Нацполіції в Миколаївській області, а також курсант Національної академії внутрішніх справ жорстоко побили підозрюваного під час допиту.

Зазначається, що ці четверо правоохоронців у березні 2020 року викрили незаконну ферму для майнінгу криптовалюти. Наступного місяця, 21 квітня, поліцейські провели обшуки у громадянина, який, за версією слідства, був причетний до злочину та адміністрував майнінг криптовалюти. Після обшуку правоохоронці доставили підозрюваного до відділку поліції та побили його. Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань (ДБР).

За фактом цього правопорушення ДБР відкрило кримінальне провадження. Начальнику відділку, оперуповноваженому та начальнику сектору кримінальної поліції, а також курсанту повідомили про підозру. Їх звинувачують за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень, що супроводжувалися насильством). Правоохоронців можуть посадити до в’язниці на термін від трьох до восьми років.

Також слідство встановило, що правоохоронці після час обшуку незаконно загарбали собі вилучене обладнання для майнінгу. Після цього обшук проводили вже за місцем проживання інспектора Миколаївської поліції. Там слідчі виявили та вилучили вказане обладнання.

Нагадаємо, 26 травня столичний суд відправив двох поліцейських із Кагарлицького відділку поліції на 60 днів до СІЗО без права внесення застави. Правоохоронців звинувачують у побитті та зґвалтуванні дівчини. У постраждалої, за інформацією адвоката, травма голови, є ознаки й внутрішніх травм.