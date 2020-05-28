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Ракурс
В Киеве грузовик подпер мост и заблокировал движение. Фото: Киев Оперативный

В Киеве грузовик подпер мост и заблокировал движение (ФОТО)

28 мая 2020, 17:43
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ДТП в Киеве с участием грузовика снова зафиксировали в Шевченковском районе. На этот раз автомобиль застрял под мостом.

Авария произошла на улице Сикорского (бывшая Танковая), информирует «Киев Оперативный».

Водитель грузовика MAN, вероятно, ехал по незнакомому маршруту и не рассчитал габариты своего авто.

В результате аварии пострадавших нет, но в районе моста возникла пробка. На месте работает полиция.

У Києві вантажівка підперла міст і заблокувала рух. Фото: Київ Оперативний



У Києві вантажівка підперла міст і заблокувала рух. Фото: Київ Оперативний

Напомним, сегодня утром в Шевченковском районе произошла авария с участием другого грузовика. Авто передними колесами провалилось под асфальт.

Источник: Ракурс


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