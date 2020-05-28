В Киеве грузовик застрял в асфальте. Фото: Facebook

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Ракурс

Авария в Киеве произошла сегодня на улице Дегтяревской. Под асфальт провалился грузовик, в частности, его колеса.

Фото с места события публикует паблик «Киев Оперативный».

Аналогичная авария в Киеве произошла вчера на улице Предславинской. Там под асфальт провалился трактор, который был задействован в ремонтных работах на дороге.

Такие чрезвычайные происшествия в столице — не редкость. Только за последнюю неделю в Киеве дважды разрушалось асфальтовое покрытие в Соломенском и Голосеевском районах. Причиной этому были прорывы теплосетей, в результате чего на дорогах образовались гейзеры.