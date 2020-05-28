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Ракурс
В Киеве грузовик застрял в асфальте. Фото: Facebook

В Киеве грузовик застрял в асфальте (ФОТО, ВИДЕО)

28 мая 2020, 13:10
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Авария в Киеве произошла сегодня на улице Дегтяревской. Под асфальт провалился грузовик, в частности, его колеса.

Фото с места события публикует паблик «Киев Оперативный».

У Києві вантажівка застрягла в асфальті. Фото: Київ Оперативний

Аналогичная авария в Киеве произошла вчера на улице Предславинской. Там под асфальт провалился трактор, который был задействован в ремонтных работах на дороге.



У Києві під асфальт провалився трактор. Фото: Київ Оперативний

Такие чрезвычайные происшествия в столице — не редкость. Только за последнюю неделю в Киеве дважды разрушалось асфальтовое покрытие в Соломенском и Голосеевском районах. Причиной этому были прорывы теплосетей, в результате чего на дорогах образовались гейзеры.

Источник: Ракурс


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