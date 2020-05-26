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Ракурс
В Киеве улица залита кипятком из-за прорыва трубы. Фото: YouTube

В Киеве улица залита кипятком из-за прорыва трубы (ВИДЕО, КАРТА)

26 мая 2020, 11:48
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В Киеве на улице Демеевской сегодня из-под асфальта внезапно начал бить мощный гейзер. Струи горячей воды били выше деревьев, а проезжую часть залило кипятком и окутало облаком пара.

Об этом сегодня сообщает «Киев оперативный» в Facebook.

Гейзер возник в результате прорыва трубы с горячей водой.

В Киеве улица залита кипятком из-за прорыва трубы. Фото: Google maps

Пользователи в комментариях к посту начали шутить по данному поводу:

«Испытания „Киевтеплоэнерго“ проходят успешно»;

«Это дезинфекция или прорыв?»;



«О! Тепленькая пошла!»

Напомним, что сегодня в Киеве возникла аварийная ситуация на Южном мосту. Оборвалась часть накрывного листа одного из старых деформационных швов.

Источник: Ракурс


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