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У Києві вулиця залита окропом через прорив труби. Фото: YouTube
У Києві вулиця залита окропом через прорив труби (ВІДЕО, КАРТА)https://racurs.ua/ua/n138768-u-kyievi-vulycya-zalyta-okropom-cherez-proryv-truby-video-karta.htmlРакурс
У Києві на вулиці Деміївській сьогодні з-під асфальту раптово почав бити потужний гейзер. Фонтан гарячої води бив вище дерев, а проїжджу частину залило окропом та накрило хмарою пару.
Про це сьогодні повідомляє «Київ оперативний» у Facebook.
Гейзер виник у результаті прориву труби з гарячою водою.
Користувачі в коментарях до посту почали жартувати з цього приводу:
«Випробування „Київтеплоенерго“ проходять успішно»;
«Це дезінфекція чи прорив?»;
«О! Тепленька пішла!»
Нагадаємо, що сьогодні в Києві виникла аварійна ситуація на Південному мосту. Обірвалася частина накривного листа одного зі старих деформаційних швів.