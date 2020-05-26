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Ракурс
У Києві вулиця залита окропом через прорив труби. Фото: YouTube

У Києві вулиця залита окропом через прорив труби (ВІДЕО, КАРТА)

26 тра 2020, 11:48
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У Києві на вулиці Деміївській сьогодні з-під асфальту раптово почав бити потужний гейзер. Фонтан гарячої води бив вище дерев, а проїжджу частину залило окропом та накрило хмарою пару.

Про це сьогодні повідомляє «Київ оперативний» у Facebook.

Гейзер виник у результаті прориву труби з гарячою водою.

У Києві вулиця залита окропом через прорив труби. Фото: Google mapsКористувачі в коментарях до посту почали жартувати з цього приводу:

«Випробування „Київтеплоенерго“ проходять успішно»;

«Це дезінфекція чи прорив?»;



«О! Тепленька пішла!»

Нагадаємо, що сьогодні в Києві виникла аварійна ситуація на Південному мосту. Обірвалася частина накривного листа одного зі старих деформаційних швів.

Джерело: Ракурс


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