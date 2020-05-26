У Києві вулиця залита окропом через прорив труби. Фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n138768-u-kyievi-vulycya-zalyta-okropom-cherez-proryv-truby-video-karta.html

Ракурс

У Києві на вулиці Деміївській сьогодні з-під асфальту раптово почав бити потужний гейзер. Фонтан гарячої води бив вище дерев, а проїжджу частину залило окропом та накрило хмарою пару.

Про це сьогодні повідомляє «Київ оперативний» у Facebook.

Гейзер виник у результаті прориву труби з гарячою водою.

Користувачі в коментарях до посту почали жартувати з цього приводу:

«Випробування „Київтеплоенерго“ проходять успішно»;

«Це дезінфекція чи прорив?»;

«О! Тепленька пішла!»

Нагадаємо, що сьогодні в Києві виникла аварійна ситуація на Південному мосту. Обірвалася частина накривного листа одного зі старих деформаційних швів.