Первый бой за Донецкий аэропорт: как это было

https://racurs.ua/n138767-boi-za-doneckiy-aeroport-26-maya-voorujennye-sily-vpervye-dali-otpor-okkupantam-foto-video.html

Ракурс

Бои за Донецкий аэропорт и героическая оборона ДАП продолжалась 242 дня — с 26 мая 2014 года до 22 января 2015 года. В этот день шесть лет назад защитники Украины впервые дали бой оккупантам, защищая ДАП.

В апреле 2014 года военные ВСУ начали занимать стратегические объекты в Донецкой и Луганской областях, постепенно накапливая там свои силы. Международный аэропорт «Донецк» — важный стратегический объект и коммуникационный центр восточной Украины — стал базой для третьего отдельного полка спецназначения ГУР Минобороны и 95-й отдельной аэромобильной бригады.

17 апреля боевики впервые попытались захватить аэродром, а 6 мая аэропорт остановил все полеты. Вторая попытка противника взять под контроль ДАП состоялась 26 мая. Тогда российские боевики заняли часть помещений здания нового терминала. Террористы требовали от украинских воинов, находившихся в старом терминале аэропорта, сложить оружие и сдаться. В ответ бригады ВСУ при поддержке боевой авиации и десанта нанесли удар по российским террористам.

Силы АТО разгромили боевиков, которые на протяжении нескольких месяцев больше не решались близко подойти к аэродрому. В тот день в рядах российских солдат началась паника, штурмовые группы россиян были вынуждены отступить. Аэропорт перешел под контроль сил АТО. Новый серьезный штурм стратегического объекта стартовал после подписания минских договоренностей в сентябре 2014 года.

Напомним, бои за Донецкий аэропорт прекратились после полного разрушения старого и нового терминалов воздушных ворот оккупированного Донецка.