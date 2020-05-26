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Первый бой за Донецкий аэропорт: как это было

Бои за Донецкий аэропорт: 26 мая Вооруженные силы впервые дали отпор оккупантам (ФОТО, ВИДЕО)

26 мая 2020, 11:41
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Бои за Донецкий аэропорт и героическая оборона ДАП продолжалась 242 дня — с 26 мая 2014 года до 22 января 2015 года. В этот день шесть лет назад защитники Украины впервые дали бой оккупантам, защищая ДАП.

В апреле 2014 года военные ВСУ начали занимать стратегические объекты в Донецкой и Луганской областях, постепенно накапливая там свои силы. Международный аэропорт «Донецк» — важный стратегический объект и коммуникационный центр восточной Украины — стал базой для третьего отдельного полка спецназначения ГУР Минобороны и 95-й отдельной аэромобильной бригады.

17 апреля боевики впервые попытались захватить аэродром, а 6 мая аэропорт остановил все полеты. Вторая попытка противника взять под контроль ДАП состоялась 26 мая. Тогда российские боевики заняли часть помещений здания нового терминала. Террористы требовали от украинских воинов, находившихся в старом терминале аэропорта, сложить оружие и сдаться. В ответ бригады ВСУ при поддержке боевой авиации и десанта нанесли удар по российским террористам.

Перший бій за Донецький аеропорт 26 травня: як це було

Силы АТО разгромили боевиков, которые на протяжении нескольких месяцев больше не решались близко подойти к аэродрому. В тот день в рядах российских солдат началась паника, штурмовые группы россиян были вынуждены отступить. Аэропорт перешел под контроль сил АТО. Новый серьезный штурм стратегического объекта стартовал после подписания минских договоренностей в сентябре 2014 года.

Напомним, бои за Донецкий аэропорт прекратились после полного разрушения старого и нового терминалов воздушных ворот оккупированного Донецка.

Бої за Донецький аеропорт: 26 травня Збройні сили вперше дали відсіч окупантам

Бої за Донецький аеропорт: 26 травня Збройні сили вперше дали відсіч окупантам

Бої за Донецький аеропорт: 26 травня Збройні сили вперше дали відсіч окупантам

Бої за Донецький аеропорт: 26 травня Збройні сили вперше дали відсіч окупантам

Бої за Донецький аеропорт: 26 травня Збройні сили вперше дали відсіч окупантам

Бої за Донецький аеропорт: 26 травня Збройні сили вперше дали відсіч окупантам

Бої за Донецький аеропорт: 26 травня Збройні сили вперше дали відсіч окупантам

Бої за Донецький аеропорт: 26 травня Збройні сили вперше дали відсіч окупантам

Бої за Донецький аеропорт: 26 травня Збройні сили вперше дали відсіч окупантам



Бої за Донецький аеропорт: 26 травня Збройні сили вперше дали відсіч окупантам

Бої за Донецький аеропорт: 26 травня Збройні сили вперше дали відсіч окупантам

Источник: Ракурс


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