Перший бій за Донецький аеропорт 26 травня: як це було

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Бої за Донецький аеропорт та героїчна оборона ДАП тривала 242 дні — з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року. Цього дня шість років тому захисники України вперше дали бій окупантам, обороняючи Донецьке летовище.

У квітні 2014 року військові ЗСУ почали займати стратегічні об'єкти в Донецькій та Луганській областях, поступово накопичуючи там свої сили. Міжнародний аеропорт «Донецьк» — важливий стратегічний об'єкт та комунікаційний центр східної України — став базою для третього окремого полку спецпризначення ГУР Міноборони та 95-ї окремої аеромобільної бригади.

17 квітня бойовики вперше спробували захопити летовище, а 6 травня аеропорт припинив польоти. Друга спроба противника взяти під контроль ДАП відбулася 26 травня. Тоді російські бойовики зайняли частину приміщень будівлі нового терміналу. Терористи вимагали від українських воїнів, які перебували в старому терміналі аеропорту, скласти зброю і здатися. Натомість бригади ЗСУ за підтримки бойової авіації та десанту завдали удару по російських терористах.

Сили АТО розгромили бойовиків, які впродовж кількох наступних місяців навіть не наважувалися близько підійти до летовища. Того дня у лавах російських солдат почалася паніка, штурмові групи росіян були змушені відступити. Аеропорт перейшов під контроль сил АТО. Нові серйозні штурми стратегічного об'єкта стартували після підписання мінських домовленостей у вересні 2014 року.

Нагадаємо, бої за Донецький аеропорт припинилися після повної руйнації старого та нового терміналів повітряних воріт окупованого Донецька.