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Перший бій за Донецький аеропорт 26 травня: як це було

Бої за Донецький аеропорт: 26 травня Збройні сили вперше дали відсіч окупантам (ФОТО, ВІДЕО)

26 тра 2020, 11:41
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Бої за Донецький аеропорт та героїчна оборона ДАП тривала 242 дні — з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року. Цього дня шість років тому захисники України вперше дали бій окупантам, обороняючи Донецьке летовище.

У квітні 2014 року військові ЗСУ почали займати стратегічні об'єкти в Донецькій та Луганській областях, поступово накопичуючи там свої сили. Міжнародний аеропорт «Донецьк» — важливий стратегічний об'єкт та комунікаційний центр східної України — став базою для третього окремого полку спецпризначення ГУР Міноборони та 95-ї окремої аеромобільної бригади.

17 квітня бойовики вперше спробували захопити летовище, а 6 травня аеропорт припинив польоти. Друга спроба противника взяти під контроль ДАП відбулася 26 травня. Тоді російські бойовики зайняли частину приміщень будівлі нового терміналу. Терористи вимагали від українських воїнів, які перебували в старому терміналі аеропорту, скласти зброю і здатися. Натомість бригади ЗСУ за підтримки бойової авіації та десанту завдали удару по російських терористах.

Перший бій за Донецький аеропорт 26 травня: як це було

Сили АТО розгромили бойовиків, які впродовж кількох наступних місяців навіть не наважувалися близько підійти до летовища. Того дня у лавах російських солдат почалася паніка, штурмові групи росіян були змушені відступити. Аеропорт перейшов під контроль сил АТО. Нові серйозні штурми стратегічного об'єкта стартували після підписання мінських домовленостей у вересні 2014 року.

Нагадаємо, бої за Донецький аеропорт припинилися після повної руйнації старого та нового терміналів повітряних воріт окупованого Донецька.

Бої за Донецький аеропорт: 26 травня Збройні сили вперше дали відсіч окупантам

Бої за Донецький аеропорт: 26 травня Збройні сили вперше дали відсіч окупантам

Бої за Донецький аеропорт: 26 травня Збройні сили вперше дали відсіч окупантам

Бої за Донецький аеропорт: 26 травня Збройні сили вперше дали відсіч окупантам

Бої за Донецький аеропорт: 26 травня Збройні сили вперше дали відсіч окупантам

Бої за Донецький аеропорт: 26 травня Збройні сили вперше дали відсіч окупантам

Бої за Донецький аеропорт: 26 травня Збройні сили вперше дали відсіч окупантам

Бої за Донецький аеропорт: 26 травня Збройні сили вперше дали відсіч окупантам

Бої за Донецький аеропорт: 26 травня Збройні сили вперше дали відсіч окупантам



Бої за Донецький аеропорт: 26 травня Збройні сили вперше дали відсіч окупантам

Бої за Донецький аеропорт: 26 травня Збройні сили вперше дали відсіч окупантам

Джерело: Ракурс


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