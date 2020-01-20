Кіборги Донецького аеропорту: героїчна історія Ігоря Брановицького

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Захисників Донецького аеропорту — кіборгів — продовжують згадувати українці у ці дні січня. Героїчна оборона ДАП тривала 242 дні — з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року. Бої за ДАП припинилися лише після повної руйнації старого та нового терміналів повітряних воріт окупованого Донецька.

Боєць 90-го окремого аеромобільного батальйону 81-ї ОАЕМБр киянин Ігор Брановицький після Революції гідності пішов добровольцем на фронт, де воював у лавах Збройних сил України під позивним «Натрій». Обороняти Донецький аеропорт Брановицькому довелося двічі — у грудні 2014 і січні 2015 року. Відомо, що після підриву російськими терористами перекриття терміналу ДАП, захисник України вивів двох поранених побратимів (серед них був старшина Анатолій Свирид) і повернувся до військових, котрі опинилися під завалами. Разом із уцілілими він потрапив у полон до бойовиків угруповання «Спарта», котрі оточили руїни нового терміналу аеропорту. Задля порятунку товаришів Брановицький назвав себе кулеметником, за що його довго й жорстоко катували у підвалах окупованого Донецька.

Яскрава синя куртка, чорна шапка, замерзлі руки і відчужений погляд. Таким запам’ятається Ігор Брановицький на останньому відео терористів, датованому 21 січня 2015 року.

Всю ніч перед зустріччю з ворогом Ігор перемотував рани пораненим бійцям, заспокоював їх, давав закурити їх останню в житті цигарку, тримав їх за руки, коли вони видавали останній подих. Вночі внаслідок другого підриву терміналу було дев’ятеро поранених, половина з яких не дожили до світанку. Водночас Ігор отримав лише контузію, а осколок застряг в бронежилеті.

Згодом бойовики «Спарти» взяли в полон захисників України, відвезли їх в один з донецьких підвалів-катівень, де мордували й допитували. За словами очевидців, Ігоря били кілька годин поспіль ногами, арматурою, змушували ставати на коліна. У разі відмови — стріляли з травматичного пістолета по ногах. Кулі так і залишилися в тілі, яке матері віддали лише наприкінці березня. Після кількох годин тортур і знущань громадянин Росії Арсеній Павлов, так званий терорист Моторола, убив Брановицького двома пострілами в голову.

Ігор Брановицький закінчив Київський технікум електронних приладів. Служив у складі українського миротворчого контингенту ООН в Анголі. У лавах ЗСУ проходив військові навчання під Житомиром, з жовтня 2014 року перебував у зоні АТО. Президент Петро Порошенко вручив посмертну нагороду матері Ігоря Брановицького. В свою чергу, жінка прагне зібрати свідчення та довести, що катування та вбивство Брановицького у полоні є військовим злочином Росії.