Киборги Донецкого аэропорта: героическая история Игоря Брановицкого

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Защитников Донецкого аэропорта — киборгов — продолжают вспоминать украинцы в эти дни января. Героическая оборона ДАП продолжалась 242 дня — с 26 мая 2014 года до 22 января 2015 года. Бои за ДАП прекратились только после полного разрушения старого и нового терминалов воздушных ворот оккупированного Донецка.

Боец 90-го отдельного аэромобильного батальона 81-й ОАЭМбр киевлянин Игорь Брановицкий после Революции достоинства ушел добровольцем на фронт, где воевал в рядах Вооруженных сил Украины под позывным «Натрий». Защищать Донецкий аэропорт Брановицкому пришлось дважды — в декабре 2014 года и январе 2015 года. Известно, что после подрыва российскими террористами перекрытия терминала ДАП, защитник Украины вывел двух раненых собратьев (среди них был старшина Анатолий Свирид) и вернулся к военным, которые оказались под завалами. Вместе с уцелевшими он попал в плен к боевикам группировки «Спарта», окружившими руины нового терминала аэропорта. С целью спасения товарищей Брановицкий назвал себя пулеметчиком, за что его долго и жестоко пытали в подвалах оккупированного Донецка.

Яркая синяя куртка, черная шапка, замерзшие руки и отрешенный взгляд. Таким запомнится Игорь Брановицкий на последнем видео террористов, датированном 21 января 2015 года.

Всю ночь перед встречей с оккупантами Игорь перематывал раны бойцам, успокаивал их, давал закурить их последнюю в жизни сигарету, держал их за руки, когда они выдавали последний вздох. Ночью в результате второго взрыва терминала было девять раненых, половина из которых не дожили до рассвета. В то же время Игорь получил только контузию, а осколок застрял в бронежилете.

Впоследствии боевики «Спарты» взяли в плен уцелевших защитников Украины, отвезли их в один из донецких подвалов-застенков, где подвергли пыткам-допросам. По словам очевидцев, Игоря били несколько часов подряд ногами, арматурой, заставляли становиться на колени. В случае отказа — стреляли из травматического пистолета по ногам. Пули так и остались в теле, которое матери отдали лишь в конце марта. После нескольких часов пыток и издевательств гражданин России Арсений Павлов, так называемый террорист Моторола, убил Брановицкого двумя выстрелами в голову.

Игорь Брановицкий окончил Киевский техникум электронных приборов. Служил в составе украинского миротворческого контингента ООН в Анголе. В рядах ВСУ проходил военные учения под Житомиром, с октября 2014 года находился в зоне АТО. Президент Петр Порошенко вручил посмертную награду матери Игоря Брановицкого. В свою очередь, женщина стремится собрать свидетельства и доказать, что пытки и убийство Брановицкого в плену является военным преступлением России.