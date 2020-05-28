У Києві вантажівка застрягла в асфальті. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n138902-u-kyievi-vantajivka-zastryagla-v-asfalti-foto-video.html

Ракурс

Аварія в Києві сталася сьогодні на вулиці Дегтярівській. Під асфальт провалилася вантажівка, зокрема, її колеса.

Фото з місця події публікує паблік «Київ Оперативний».

Аналогічна аварія в Києві сталася вчора на вулиці Предславинській. Там під асфальт провалився трактор, який був задіяний у ремонтних роботах на дорозі.

Такі надзвичайні події у столиці — не дивина. Лише за останній тиждень у Києві двічі руйнувалося асфальтове покриття в Солом’янському та Голосіївському районах. Причиною цьому були прориви тепломережі, внаслідок чого на дорогах утворювалися гейзери.