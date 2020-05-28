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Ракурс
У Києві вантажівка застрягла в асфальті. Фото: Facebook

У Києві вантажівка застрягла в асфальті (ФОТО, ВІДЕО)

28 тра 2020, 13:10
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Аварія в Києві сталася сьогодні на вулиці Дегтярівській. Під асфальт провалилася вантажівка, зокрема, її колеса.

Фото з місця події публікує паблік «Київ Оперативний».

У Києві вантажівка застрягла в асфальті. Фото: Київ Оперативний

Аналогічна аварія в Києві сталася вчора на вулиці Предславинській. Там під асфальт провалився трактор, який був задіяний у ремонтних роботах на дорозі.



У Києві під асфальт провалився трактор. Фото: Київ Оперативний

Такі надзвичайні події у столиці — не дивина. Лише за останній тиждень у Києві двічі руйнувалося асфальтове покриття в Солом’янському та Голосіївському районах. Причиною цьому були прориви тепломережі, внаслідок чого на дорогах утворювалися гейзери.

Джерело: Ракурс


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