Виталий Кличко. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n138901-klichko-pokazal-kak-gotovyatsya-k-otkrytiu-detskie-sady-stolicy-video.html

Ракурс

В Киеве с 1 июня планируют возобновить работу детские сады. В настоящее время в дошкольных детских учреждениях проводится подготовка к началу работы в новых условиях.

Об этом сообщил во время сегодняшней пресс-конференции мэр Киева Виталий Кличко.

Мэр также опубликовал видео, на котором показана подготовка к открытию одного из дошкольных учреждений санитарного типа для детей с заболеваниями дыхательных путей в Печерском районе столицы.

Кличко заявил, что всем воспитателям и детям ежедневно на входе в детские сады будет измеряться температура. Детей и воспитателей, у которых температура будет выше 37,2°С, в детские сады пускать не будут.

Все родители, которые приводят детей в детские сады, обязаны быть в медицинских масках. Дети будут пользоваться масками под присмотром воспитателей. В детских садах будет запрещено пользоваться многоразовыми полотенцами, также нельзя будет использовать мягкие игрушки и ковры с длинным ворсом. Находиться в детских садах разрешено только в сменной обуви.

В дошкольных учреждениях обязаны с частой регулярностью проводить дезинфекцию и осуществлять проветривание помещений, а дети должны больше времени проводить на улице.

Как ранее писал «Ракурс», Кличко сообщил, что с 15 по 17 июня в столичных школах будут проводить пробное ВНО для учеников по желанию. Основное ВНО начнется с 25 июня, его график и места проведения будут опубликованы на сайте Департамента образования и науки КМДА.