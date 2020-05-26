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Ракурс
В Киеве продолжается эпидемия коронавируса

Коронавирус в Киеве: Кличко рассказал, как будет проходить ВНО и зачисление в садики и школы

26 мая 2020, 12:51
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Внешнее независимое оценивание (ВНО) в Киеве будет проходить согласно утвержденному недавно Министерством охраны здоровья (МОЗ) обновленному графику.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об этом во время сегодняшнего видеобрифинга.

Кличко отметил, что с 15 по 17 июня в столичных школах будут проводить пробное ВНО для учеников по желанию. Основное ВНО начнется с 25 июня, его график и места проведения будут опубликованы на сайте Департамента образования и науки КМДА.

Также Кличко рассказал, как в нынешних условиях можно будет подать документы на зачисление детей в столичные сады и школы.

По словам мэра Киева, рассылку приглашений в детские садики согласно поданных заявок и электронной очереди Департамент образования КГГА возобновит с 1 июня — дня, когда в Киеве должны заработать детсады.

С 1 июня родители могут подавать в электронном виде заявки на зачисление в детсады. А для зачисления детей в первые классы школ родителям нужно будет подать оригиналы необходимых документов.



Их будут принимать в школах с 1 июня по 1 сентября, — отметил Кличко.

Напомним, следующий этап смягчения карантина в Киеве запланирован на 1 июня. Тогда, в частности, заработают пляжи, детсады и учреждения профессионально-технического и высшего образования для выпускников и абитуриентов.

Источник: Ракурс


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