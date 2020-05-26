У Києві триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n138773-koronavirus-u-kyievi-klychko-rozpoviv-yak-vidbuvatymetsya-zno-ta-zarahuvannya-do-sadochkiv-i-shkil.html

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Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) у Києві відбуватиметься згідно із затвердженим нещодавно Міністерством охорони здоров’я (МОЗ) оновленим графіком.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про це під час сьогоднішнього відеобрифінгу.

Кличко зазначив, що з 15 до 17 червня в столичних школах проводитимуть пробне ЗНО для учнів за бажанням. Основне ЗНО розпочнеться з 25 червня, його графік та місця проведення будуть оприлюднені на сайті Департаменту освіти та науки КМДА.

Також Кличко розповів, як в нинішніх умовах можна буде подати документи на зарахування дітей до столичних садочків і шкіл.

За словами мера Києва, розсилку запрошень до садочків згідно з поданих заявок та електронної черги Департамент освіти КМДА поновить з 1 червня — дня, коли в Києві мають запрацювати дитсадки.

З 1 червня батьки можуть подавати в електронному вигляді заявки на зарахування до садочків. А для зарахування дітей до перших класів шкіл батькам потрібно буде подати оригінали необхідних документів.

Їх прийматимуть в школах із 1 червня до 1 вересня, — зазначив Кличко.

Нагадаємо, наступний етап пом’якшення карантину в Києві запланований на 1 червня. Тоді, зокрема, запрацюють пляжі, дитсадки та заклади професійно-технічної й вищої освіти для випускників і абітурієнтів.