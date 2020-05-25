Кличко розповів, коли в Києві відкриють пляжі та дитсадкиhttps://racurs.ua/ua/n138712-klychko-rozpoviv-koly-v-kyievi-vidkryut-plyaji-ta-dytsadky.htmlРакурс
У Києві на 1 червня запланований наступний етап послаблення карантинних заходів, запроваджених у зв’язку з пандемією коронавірусної хвороби COVID-19.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про це у своєму сьогоднішньому відеозверненні.
Очікується, що з 1 червня запрацюють пляжі і зони відпочинку поблизу водойм, дитсадки та заклади професійно-технічної й вищої освіти для випускників і абітурієнтів. Водночас обмеження на відвідування дитячих секцій та таборів скасовувати 1 червня не будуть.
Також заплановане відновлення роботи спортивних комплексів, залів та фітнес-центрів (окрім басейнів).
Крім того, з 1 червня будуть зняті обмеження на відвідування міських кладовищ.
Кличко також додав, що відсьогодні в Києві відкриті спортивні та дитячі майданчики у парках, скверах та на прибудинкових територіях.
Нагадаємо, сьогодні в Києві запрацювало метро, яке було закрите в середині березня через епідемію коронавірусу. Втім, попри відновлення роботи громадського транспорту, столицю вранці знову скували автомобільні затори.