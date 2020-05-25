В Киеве 1 июня планируют ослабить карантин, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n138712-klichko-rasskazal-kogda-v-kieve-otkrout-plyaji-i-detsady.html

Ракурс

В Киеве на 1 июня запланирован следующий этап ослабления карантинных мер, введенных в связи с пандемией коронавирусной болезни COVID-19.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил об этом в своем сегодняшнем видеообращении.

Ожидается, что с 1 июня заработают пляжи и зоны отдыха вблизи водоемов, детсады, а также учреждения профессионально-технического и высшего образования для выпускников и абитуриентов. В то же время ограничения на посещение детских секций и лагерей отменять 1 июня не будут.

Также запланировано возобновление работы спортивных комплексов, залов и фитнес-центров (кроме бассейнов).

Кроме того, с 1 июня будут сняты ограничения на посещение городских кладбищ.

Кличко также добавил, что с сегодняшнего дня в Киеве открыты спортивные и детские площадки в парках, скверах и на придомовых территориях.

Напомним, сегодня в Киеве заработало метро, которое было закрыто в середине марта из-за эпидемии коронавируса. Впрочем, несмотря на возобновление работы общественного транспорта, столицу утром снова сковали автомобильные пробки.