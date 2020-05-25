У Києві триває епідемія коронавірусу, фото: «Ракурс»

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Ракурс

Коронавірусну хворобу COVID-19 у Києві за добу виявили у ще 29 осіб, з них троє медиків. Десять хворих госпіталізували, інші — лікуються на самоізоляції.

У столиці за весь час пандемії вже зафіксували 2 тис. 652 випадки коронавірусу. Про це під час сьогоднішнього відеобрифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Серед нових випадків інфікування — 15 жінок віком від 27 до 72 років та дві дівчинки (віком 11 та 12 років), а також 11 чоловіків від 37 до 75 років та десятирічний хлопчик.

Один хворий за добу помер. Таким чином, в столиці України зафіксовано вже 60 пов’язаних із коронавірусом летальних випадків.

Одужали за добу двоє хворих. Всього COVID-19 здолали вже 360 киян.

З Києво-Печерської лаври сьогодні о 9.00 зняли карантин, запроваджений там у зв’язку з виявленим спалахом коронавірусу. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив єпископ Української православної церкви Московського патріархату Віктор Баришевський (Коцаба).

Нагадаємо, сьогодні в Києві запрацював метрополітен, закритий в середині березня у зв’язку з поширення коронавірусу. Попри відкриття підземки, столицю сьогодні вранці знову скували автомобільні затори.