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В Киеве продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Ракурс»

В Киеве умерли уже 60 больных коронавирусом, а Киево-Печерская лавра сняла карантин (ИНФОГРАФИКА)

25 мая 2020, 12:34
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Коронавирусную болезнь COVID-19 в Киеве за сутки обнаружили у еще 29 человек, из них трое медиков. Десять больных госпитализировали, остальные — лечатся на самоизоляции.

В столице за все время пандемии уже зафиксировали 2 тыс. 652 случая коронавируса. Об этом во время сегодняшнего видеобрифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Среди новых случаев инфицирования — 15 женщин в возрасте от 27 до 72 лет и две девочки (в возрасте 11 и 12 лет), также 11 мужчин от 37 до 75 лет и десятилетний мальчик.

Один больной за сутки умер. Таким образом, в столице Украины зафиксировали уже 60 связанных с коронавирусом летальных случаев.

Выздоровели за сутки двое больных. Всего от COVID-19 вылечелись уже 360 киевлян.

Коронавирус в Киеве, инфографика: КГГА



С Киево-Печерской лавры сегодня в 9.00 сняли карантин, введенный там в связи с обнаруженной вспышкой коронавируса. Об этом в своем Telegram-канале сообщил епископ Украинской православного церкви Московского патриархата Виктор Барышевский (Коцаба).

Напомним, сегодня в Киеве заработал метрополитен, закрытый в середине марта в связи с распространением коронавируса. Несмотря на открытие подземки, столицу сегодня утром снова сковали автомобильные пробки.

Источник: Ракурс


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