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Ракурс
Віталій Кличко. Фото: Ракурс

Кличко показав, як дитсадки столиці готуються до відкриття (ВІДЕО)

28 тра 2020, 13:03
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У Києві з 1 червня планують відновити роботу дитячих садків. Наразі у дошкільних дитячих установах проводиться підготовка до початку роботи у нових умовах.

Про це повідомив під час сьогоднішньої прес-конференції мер Києва Віталій Кличко.

Мер також опублікував відео, на якому показано підготовку до відкриття однієї із дошкільних установ санітарного типу для дітей із захворюваннями дихальних шляхів у Печерському районі столиці.

Кличко заявив, що усім вихователям і дітям щодня на вході до дитячих садків буде вимірюватися температура. Дітей та вихователів, у яких температура буде вищою за 37,2°С, до дитячих садків не пускатимуть.

Всі батьки, які приводять дітей до дитячих садків, зобов’язані бути в медичних масках. Діти будуть користуватися масками під наглядом вихователів. У дитячих садках буде заборонено користуватися багаторазовими рушниками, також не можна буде використовувати м’які іграшки та килими з довгим ворсом. Перебувати у дитячих садках дозволено тільки у змінному взутті.



У дошкільних установах зобов’язані з частою регулярністю проводити дезінфекцію та здійснювати провітрювання приміщень, а діти повинні більше часу проводити на вулиці.

Як раніше писав «Ракурс», Кличко повідомив, що з 15 по 17 червня у столичних школах проводитимуть пробне ЗНО для учнів за бажанням. Основне ЗНО розпочнеться із 25 червня, його графік та місця проведення будуть опубліковані на сайті Департаменту освіти та науки КМДА.

Джерело: Ракурс


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