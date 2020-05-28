Віталій Кличко. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n138901-klychko-pokazav-yak-gotuutsya-dytyachi-sadky-stolyci-do-vidkryttya-video.html

Ракурс

У Києві з 1 червня планують відновити роботу дитячих садків. Наразі у дошкільних дитячих установах проводиться підготовка до початку роботи у нових умовах.

Про це повідомив під час сьогоднішньої прес-конференції мер Києва Віталій Кличко.

Мер також опублікував відео, на якому показано підготовку до відкриття однієї із дошкільних установ санітарного типу для дітей із захворюваннями дихальних шляхів у Печерському районі столиці.

Кличко заявив, що усім вихователям і дітям щодня на вході до дитячих садків буде вимірюватися температура. Дітей та вихователів, у яких температура буде вищою за 37,2°С, до дитячих садків не пускатимуть.

Всі батьки, які приводять дітей до дитячих садків, зобов’язані бути в медичних масках. Діти будуть користуватися масками під наглядом вихователів. У дитячих садках буде заборонено користуватися багаторазовими рушниками, також не можна буде використовувати м’які іграшки та килими з довгим ворсом. Перебувати у дитячих садках дозволено тільки у змінному взутті.

У дошкільних установах зобов’язані з частою регулярністю проводити дезінфекцію та здійснювати провітрювання приміщень, а діти повинні більше часу проводити на вулиці.

Як раніше писав «Ракурс», Кличко повідомив, що з 15 по 17 червня у столичних школах проводитимуть пробне ЗНО для учнів за бажанням. Основне ЗНО розпочнеться із 25 червня, його графік та місця проведення будуть опубліковані на сайті Департаменту освіти та науки КМДА.