Потоп в Одесі. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n138927-potop-v-odesi-u-misti-za-den-vypala-dvomisyachna-norma-opadiv-foto-video.html

Ракурс

В Одесі сьогодні, 28 травня, був справжній потоп. Залпова злива величезної сили накрила місто, перетворивши вулиці у стрімкі водні потоки. Каналізаційна система не встигала відводити настільки великий обсяг води, в низинах утворилися глибокі озера.

Працівників комунальних підприємств було завчасно оповіщено про стихію. На традиційно проблемні ділянки виїхало 32 одиниці комунальної техніки, повідомляє прес-служба Одеської міської ради.

Замість прогнозованих 13−16 мм випало 49,5 мм опадів. Необхідно уточнити, що місячна норма опадів становить 26 мм.

Комунальники провели роботи з очищення засмічених стоків, але води було занадто багато.

У результаті залпової зливи частково підтопленими виявилися вулиці Балківська, Середньофонтанська, Приморська і Французький бульвар.

З метою недопущення транспортного колапсу, поліція перекрила проїзд вулицями Балківською і Приморською.

Наразі рух вулицями відновлено.

Як раніше писав «Ракурс», жителі Одеси навіть під час «потопу» не втратили почуття гумору. На вулиці Чорноморського Козацтва помітили двох рибалок із вудками.