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Ракурс
Потоп в Одесі. Фото: Facebook

Потоп в Одесі: у місті за день випала двомісячна норма опадів (ФОТО, ВІДЕО)

28 тра 2020, 18:27
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В Одесі сьогодні, 28 травня, був справжній потоп. Залпова злива величезної сили накрила місто, перетворивши вулиці у стрімкі водні потоки. Каналізаційна система не встигала відводити настільки великий обсяг води, в низинах утворилися глибокі озера.

Працівників комунальних підприємств було завчасно оповіщено про стихію. На традиційно проблемні ділянки виїхало 32 одиниці комунальної техніки, повідомляє прес-служба Одеської міської ради.

Замість прогнозованих 13−16 мм випало 49,5 мм опадів. Необхідно уточнити, що місячна норма опадів становить 26 мм.

Комунальники провели роботи з очищення засмічених стоків, але води було занадто багато.

Потоп в Одесі. Фото: news.liga.net

Потоп в Одесі. Фото: news.liga.net

У результаті залпової зливи частково підтопленими виявилися вулиці Балківська, Середньофонтанська, Приморська і Французький бульвар.

Потоп в Одесі. Фото: news.liga.netЗ метою недопущення транспортного колапсу, поліція перекрила проїзд вулицями Балківською і Приморською.

Потоп в Одесі. Фото: news.liga.netНаразі рух вулицями відновлено.



Потоп в Одесі. Фото: news.liga.net

Як раніше писав «Ракурс», жителі Одеси навіть під час «потопу» не втратили почуття гумору. На вулиці Чорноморського Козацтва помітили двох рибалок із вудками.

Джерело: Ракурс


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